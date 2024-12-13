暢所欲玄：十二生肖運程：羊

生肖屬羊的朋友於蛇年，運程相對其他生肖，不算太理想，因為沒有吉星幫助，還有4粒凶星。小白羊沒有吉星助旺，其起跑線自然落後於人，所以必認清楚凶星，如何解決，免於阻礙新一年的發展。

地喪凶星，代表不應去殯儀館，或有關殯葬之儀式，避免引致生病。如果是直系親屬，只要是戴孝之人，此凶星不會有影響。若然非去不可，則帶備百解即可。

大煞凶星，乙巳年之天干乙入墓於未，羊的地支為未，是乙木之墓庫。形象就是，乙木所造成的羊圈，把羊角卡住難以活動。事業發展空間不足，今年宜保守為主。

豹尾凶星，主損牲畜而造成之破財，古人或農村的家庭會養牲畜的，此凶星會影響屬羊的家庭，其牲畜被猛獸吃去，或因為病死而導致破財，現今香港已經沒有人養牲畜的情況下，可以不理此凶星。

飛廉凶星，廉貞土燥，生痱滋暗瘡，皮膚濕疹，多為廉貞火燥引起。火鍋燥熱食物盡量少食，廚房火熱，抽氣時間多一些，盡可能把廚房火熱之氣抽出屋外。飛廉多因心煩火燥造成口舌問題，說話慢些，圓滑一些，為最佳化解方法。

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅