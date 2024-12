無綫小花鄧伊婷近日在社交網分享了一輯婚紗美照,相中見她穿貼身喱士透視婚紗,中門大開的設計谷出「湯碗胸」,猶如仙女下凡,她留言:「With grace in the heart and strength in the soul, shines bright, embracing true self。」吸引大批網民好奇她是否即將成為人妻,甚至催她生B:「我要結晶品!快快」,伊婷回覆說:「放心未嫁得出」,大派定心丸。