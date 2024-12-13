張繼聰賀歲片起雙飛 阿Sa福大命大 入賭場攞彩

Twins早前舉行北美巡唱《Twins Spirit演唱會》，移師至里諾（Reno）尾站時遇上加州7級地震，阿Sa自言嚇到以為撞鬼，並非首次遇地震的她自言福大命大，生日當天在加拿大多倫多賭場做騷，用100加幣入賭場攞彩，結果贏了25加幣，認為這是拍賀歲片沾到好運。談到英皇電影《破．地獄》票房大收，阿Sa自言也叨光，為衛詩雅感開心。

朱栢康爭獎有信心

至於阿聰指《祥》片向觀眾傳達了「懷着拚搏的勇氣很重要」的信息，自言人生最搏的事就是入行追夢，明年將迎來入行20年。談到他今年當旺，賀歲片起雙飛，除了《祥》片外，還主演馬來西亞賀歲片《做個有錢人》，是否變相自己打自己？阿聰笑言是群戰，之後會去馬國宣傳。提到林明禎的「失場風波」餘波未了，阿聰指明禎去年到內地宣傳《飯戲攻心2》時，病到嘔及吊鹽水仍死撐工作，相當專業，希望今次事件告一段落。另外，阿聰在現場多次整蠱朱栢康，稱呼他為金像獎熱門，朱栢康尷尬傻笑，笑言近日很多人問他是否有信心得獎，他坦言有獎一定想攞，亦不乏信心。