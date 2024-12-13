中娛星動：回顧過去一年 靠熱情捱過 Baby帶貨搵外快 700萬人捧場

女星Angelababy自與黃曉明離婚後黑氣纏身，去年更因「19禁風波」遭內地封殺，近期才漸見曙光。為增加曝光率，她做埋直播平台帶貨，光速喪吸700萬客！

Baby今年1月開始逐漸被解禁，但演藝事業已大受打擊，主要透過社群與粉絲互動，有指她希望在「扎根地」香港復出之際，近日她另闢財路，轉戰直播帶貨行列。大前晚，她參與服飾品牌直播，以超勁人氣吸引逾700萬人觀看，短時間內賣出上千件商品，以實力證明號召力驚人！

客串Model狀態大勇 她還擔任模特兒，身穿白色上衣、黑色長褲配羽絨外套，造型休閒。她將及肩長髮梳至耳後，露出精緻五官，35歲絕美狀態一覽無遺，粉絲紛紛大讚現時的她過得好：「這張臉穿啥都美美的」、「狀態很好喔」、「好漂亮，看了心情都變好」、「真是冬天的一絲小陽光」。

另外，Baby回顧過去一年的沉澱，坦言過去這段時間其實是有收穫、有成長也有思考：「我學會了怎麼跟自己相處，也知道自己想追求甚麼。」她希望向粉絲傳達一個理念：「Passion never stop. 無論走到哪裏，你的熱情會給你指引方向，我也希望將這份熱情分享給大家。」這番話感動不少網民，期望她多出來與粉絲相會。