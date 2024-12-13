吳鎮宇遭「復仇」 甄子丹狠Cut床戲 張智霖樂意再露肉

由「宇宙最強」甄子丹執導、監製及主演的電影《誤判》前晚舉行首映禮，他透露刪減了一部分張智霖與陳欣妍的床戲，而張智霖表示不介意拍攝裸露畫面，笑言隨時Ready。

藝人甄子丹、黃百鳴、張智霖、吳鎮宇、許冠文、汪明荃、林家熙、陳欣妍和蔡思貝等，前晚現身電影《誤判》慈善首映禮。提到甄子丹和吳鎮宇片中有對打戲，鎮宇笑言有留手：「佢要去荷里活，無謂啦！」他們憶起當年在無綫時已有過肉搏戲，子丹直言當時被對方打了一鑊，今次算是復仇。

提到張智霖片中與陳欣妍有床戲，子丹透露有修剪該場口：「張智霖始終第一次演反派，我驚佢唔夠放，雖然嗰場戲嘅尺度唔係話好大，但係個意識好大膽，不過拍嘅時候智霖都好配合。」又認為修剪後令整個畫面變得合理化。

三男開拍HeHe片？ 張智霖透露與欣妍有「互摷」場面，問到是否可以演得更激烈？他指可以，不過要有一個好的導演，又揚言不介意拍攝裸露畫面，隨時Ready，直言想嘗試更多不同類型的角色：「之前成日做正派，依家可以做吓反派。（仲要爆粗？）係呀，所以好唔慣，因為我平時好少講粗口，尤其對住鏡頭。」鎮宇提議3人合拍一部同性愛情動作片，甄子丹婉拒：「費事蝕底畀佢哋！」

另外，林家熙片中有不少被人打到爆缸的場面，問到是否很辛苦？他指團隊很專業，而且有武術替身幫忙試位，教他們不要走錯位置，所以基本上不會出現意外，亦談不上辛苦。問到會否想挑戰更多武打戲？他笑言想同子丹一起打人。