獨家專訪：兩代男神互笠高帽 鄭伊健做隱世樓王 Ian唔志在

年紀相差26歲的兩代男神鄭伊健與陳卓賢（Ian），有着截然不同的價值觀。「隱世樓王」伊健目前坐擁4個本地物業，身家早已億億聲，Ian雖然視伊健為偶像，卻無意效法其保值方法，自覺有錢請家人食飯已很滿足，難怪伊健也忍不住說：「真係時代唔同，呢一輩想法好另類。」

57歲的鄭伊健相隔兩年再拍電影《久別重逢》，令他有機會接觸被視為新一代男神的Ian，因Ian飾演其年輕版，2人片中活於不同空間，但仍然有「相見」的一幕：「我哋係一個前期，一個後期，最深刻嘅場口喺沙灘度，兩個唔同階段去相遇，嗰幕係幾感觸嘅。」談及他們是兩代男神，伊健覺得Ian「非男神咁簡單」：「依家做藝人唔係只係得個殼，仲要有實在嘅嘢，好似音樂上、樂器、樂理等都有要求，唔似以前我哋嗰代，辛苦之處係忙到有迷失感，嗰時拍緊戲又要走去唱歌，都有聲音話我唱成咁（差），問題係分唔到身，當應接不暇時，唔係做得咁好。」

獲得伊健高度讚賞的Ian，自認是粉絲：「梗係有睇佢嘅《極速傳說》。（同偶像合作有壓力？）又冇喎。」但坦言在伊健身上獲益良多，尤其要堅持做自己，他說：「覺得大眾好多評論，但其實每個人都係行自己嘅路，我覺得呢個世界係要接納做自己，同埋都要接納人哋做人哋，個心態點樣去應對啲事情，或者點去應對自己嘅成長，最後都要純粹啲，做自己想做嘅自己。」

身家過億「係辛苦賺番嚟」 伊健向來有「隱世樓王」之稱，單是在港已擁有4個物業，還未計海外持有的物業，身家早已過億。問到Ian可會視買樓為目標？他直言完全不羨慕，反而很滿足現狀：「如果我有錢會請媽咪食飯，我工作就係為咗照顧身邊嘅人，佢哋開心同健康就得啦。」伊健聞言忍不住說：「真係唔同年代有唔同想法，佢未必視買樓係一種價值，佢哋有另一種價值觀。」提到身家已經億億聲，伊健大呻：「有冇咁多？依家樓市跌咗，得番幾多吖，呢啲係辛苦賺番嚟。」

雙方年紀相差26歲，問到伊健可覺得自己老了？他大方表示可接受不再年輕：「老係慢慢嘅，人會老係正常，我以前見到前輩會覺得自己有日都好似佢哋咁，心態調整就冇問題。（同年輕人合作有冇覺得自己後生咗？）又冇喎！本身唔Young。」他直認是劇組演員中最年長的一位，但和年輕一輩同樣合作愉快，正如他亦有留意Ian的演唱會及歌曲，並給予評語：「佢啲歌我有聽，最新推出嗰隻《鑿》，（曲風）有少少轉變，覺得佢係挑戰緊自己，佢之前啲歌就好符合佢形象。」

另外，Ian昨日到電台接受訪問宣傳新歌，吸引近百Hellosss（粉絲暱稱）一早到電台門外守候偶像，當他抵達電台時，即走近粉絲揮手及打招呼，相當親民。今年以故事形式出歌的Ian，剛推出了新歌《玩偶奇遇記》，是故事系列的第5首作品，亦是整個故事的最終章，他笑指本身還構思了很多浩瀚場景放在新歌MV，不過因成本問題惟有放棄，提到有粉絲建議搞展覽，他表示可以認真考慮，不過簽唱會就未必有時間舉辦。