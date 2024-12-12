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森香澄「凸」圍 男女通殺
28歲日本前女主播森香澄，去年因醜聞離開電視台獨立發展，她複製前主播田中美奈實的走紅模式，轉行性感路線又做美容KOL，實行男女通殺，成功令人氣急升。
還有兩星期就是聖誕節，她近日獲內衣品牌睇中做代言人拍攝宣傳照，分別以甜美可愛及冷艷誘人造型示範內衣，教女生如何與男友度過火辣又浪漫的聖誕。
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