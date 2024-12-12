疑揭發未婚夫撩女 美瑾發火趕走MGK 轉嗒新片拍檔

荷里活性感女神美瑾霍絲（Megan Fox）上月宣布懷孕，為歌手未婚夫Machine Gun Kelly（MGK）佗B，不過近日驚傳他們已分手並取消婚約，美瑾更火速移情別戀，撻着新片拍檔！

據知美瑾與MGK於剛過去的感恩節假期分開，原本他們在科羅拉多州度假，期間美瑾在未婚夫的手機發現一些令她不快的內容，因而大怒並下令未婚夫提早離開返家，自此他們一直未有交談。網民猜測美瑾可能看到MGK與異性的曖昧短訊或照片，決心分手「要仔唔要公」。

分手消息傳出後，美瑾即被指已移情別戀，與新片《Subservience》型男拍檔Michele Morrone撻着，網上更流傳二人早前在社交網接受網民訪問的片段，片中見美瑾挨在男方肩膊上，狀甚親密，有網民表示：「睇完呢條片後，我唔意外佢哋會喺埋一齊。」傳出搭上美瑾後，Michele即透過發言人否認傳聞，指二人只是工作關係。其實今次並非美瑾與MGK首次傳分手，今年3月他們亦一度宣布分開，但不足一個月又復合一同慶生。

姬摩絲姊弟戀玩完 另一邊廂，50歲英國超模姬摩絲（Kate Moss）近日亦被爆與37歲男友Nikolai Von Bismarck分手，結束長達9年的姊弟戀。據知姬摩絲已搬離位於倫敦的愛巢，不過雙方仍保持好友關係，有傳他們近幾個月多次離離合合，直至姬摩絲覺得是時候甩拖。二人分手原因與生活方式不同有關，姬摩絲愛蒲，男友卻享受較寧靜的生活，他們暫時未有回應分手傳聞。