暢所欲玄：要想好運先管飯廳飯桌

中國人自古以來非常講究吃，良好的飯廳風水可以令家庭和睦，還可以起到改善運程、促進財運的作用。

1.陰陽和諧，明亮乾淨：人的能量最主要是來自進餐的食物，而飯廳的裝潢應以明亮為原則，加強照明，以增加火行的能量，提升陽氣，這樣做可以增加財富。一些屬陰性的東西如祖先畫像和古董，不宜擺放在飯廳。

2.避免橫樑壓頂：如果餐桌不能避開，可在天花板橫樑的兩邊安裝兩個白熾燈，化解橫樑壓頂的煞氣直沖，或者安裝仰角照明燈，讓燈光直射屋樑。如果餐桌對着銳角和樑柱，最好用家具或植物來擋煞。

3.巧用鏡子增加財運：在家居裏，很多地方都不適合掛鏡子，而飯廳是唯一可以掛鏡子的地方，把餐桌上的食物照射出來，可以增加財運。

4.選擇圓形或橢圓形的餐桌：一般家居用正方形的比較多，但以圓形或橢圓形的餐桌為最佳，象徵團團圓圓，餐桌不宜使用尖角的，否則家人容易發生口角。餐桌座位宜選用六、八、九，因為這3個數都是屬陽的幸運數字，雖然家中的用餐人數是固定的，但在宴客時可根據此，決定該請幾多位客人。

玄學名師黃楚淇