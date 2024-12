閨蜜鍾嘉欣讚佗得靚 王君馨一擊即中 晒孕照報喜

藝人鍾嘉欣、李亞男與岑麗香相繼做媽咪,「處女黨」成員只剩王君馨(Grace)與苟芸慧未有所出,38歲的Grace昨日終於報喜!與圈外老公Daniel於2016年結婚的她,在社交網上載於希臘拍的孕照,見她肚凸凸但手腳纖幼,肥肚不肥人,老公錫錫她的肚皮,又與她深情咀嘴,幸福滿瀉,她寫道:「今年收到最好嘅禮物!Thank you Jesus for blessing us with a little one. We are so excited to be parents!(感謝耶穌賜給我們一個小孩,很高興成為父母!)」