閨蜜鍾嘉欣讚佗得靚 王君馨一擊即中 晒孕照報喜

藝人鍾嘉欣、李亞男與岑麗香相繼做媽咪，「處女黨」成員只剩王君馨（Grace）與苟芸慧未有所出，38歲的Grace昨日終於報喜！與圈外老公Daniel於2016年結婚的她，在社交網上載於希臘拍的孕照，見她肚凸凸但手腳纖幼，肥肚不肥人，老公錫錫她的肚皮，又與她深情咀嘴，幸福滿瀉，她寫道：「今年收到最好嘅禮物！Thank you Jesus for blessing us with a little one. We are so excited to be parents！（感謝耶穌賜給我們一個小孩，很高興成為父母！）」

好友鍾嘉欣得悉喜訊開心不已，她接受本報訪問時說：「好戥Grace開心，我應該係頭一、二位知道，佢有日用FaceTime打畀我，個樣好凝重，我好擔心，仲問佢冇嘢吖嘛？講講吓佢Show支驗孕棒出嚟，原來想畀驚喜我！我3個小朋友輪流恭喜佢，成家都好開心！」她大讚Grace好厲害，一備孕就有BB：「之前佢好專注工作，依家係最好時機。」

見面興奮摸肚 早前李亞男與岑麗香生日，鍾嘉欣見到Grace即摸摸其孕肚：「佢佗得好靚，圓碌碌好Cute，笑容充滿母愛，之前嫌佢太瘦，依家肥番啲好靚。（有冇生B秘笈分享畀佢？）我生咗3個，有調理嘅經驗，我覺得每個母親都有自己一套，佢依家身體好好，係開心媽媽。（約見面？）都好想睇吓佢，不過我3個小朋友就快由溫哥華飛過嚟，我將會好忙，小朋友都好鍾意香港，會帶佢哋見老公喺香港嘅家人。」