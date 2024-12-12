殺入「最喜愛歌曲」15強 炎明熹融雪回勇 逼走勁敵李幸倪

「樂壇小天后」炎明熹近日傳逃出「雪櫃」，尚未確定前景之前，先在兩大樂壇頒獎禮報捷，儘管「被低調」近半年，她仍夠人氣躋身叱咤「我最喜愛的歌曲」15強，更是民選「勁爆女歌手」金獎的頂頭大熱之一，勁敵李幸倪反而跌出「我最喜愛的歌曲」名單。

臨近年底，《叱咤》與《勁爆》兩大音樂頒獎禮昨日齊齊公布獎項最新走勢，當中《叱咤》繼公布「我最喜愛的男歌手、女歌手、組合」5強後，「我最喜愛的歌曲」15強亦出爐，男團MIRROR有6名成員的歌曲入圍，包括Anson Lo《Hey Hey OK!》、姜濤《好得太過份》、Jer《月居人》、Ian《以孤獨命名》、Edan《油麻地莎士比亞》及Anson Kong《偽映畫預告》；其他歌曲還有陳蕾《0.1秒後的世界》、周殷廷《三生有幸》、張敬軒《青春告別式》、洪嘉豪《黑玻璃》、林家謙《普渡眾生》及炎明熹《還有一艘救生艙》等。

馮允謙Jeremy冇影 傳因續約問題被無綫「雪」足半年的炎明熹，之前在「我最喜愛的女歌手」10強止步，但近日傳獲無綫「放生」、推出新歌及將出席音樂特輯《戀上西沙》記者會後，人氣即時升溫。不過，有網民驚訝升呢「上弦」的MIRROR成員Jeremy，人氣竟不及「下弦」的Jer，更離奇的是今年「歌王」及「歌后」大熱、在「903專業推介」擁有多首冠軍歌的李幸倪與馮允謙竟冇影！

幸好兩人在《新城勁爆頒獎禮》挽回面子，根據最新的網民投票，馮允謙在「勁爆男歌手」5強中走勢凌厲，與張敬軒埋身對戰，其餘3強還有Ian與張馳豪等；「勁爆女歌手」5強的票數則集中在李幸倪與炎明熹身上，其次則是姚焯菲、Sica與鄧小巧之爭。至於「勁爆樂隊/組合」方面，女團Lolly Talk展現強大實力，單挑Dear Jane、MIRROR、ERROR及P1X3L，但網上投票持續進行，結果仍充滿變數。