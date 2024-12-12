蔡思韵誇讚不老男神 鄭伊健尷尬「戴頭盔」

藝人鄭伊健及蔡思韵等前晚亮相新片首映，後者大讚伊健是男神，歷久不衰，向來謙虛的伊健即叫她不要過分吹噓，相當搞笑！對於男友劉俊謙近期人氣強勁，蔡思韵希望他可以在「男神界」屹立不倒！

鄭伊健、男團MIRROR成員陳卓賢（Ian）、蔡思韵及許恩怡等，前晚在沙田出席主演電影《久別重逢》首映禮，眾人在台上分享感受，飾演伊健和蔡思韵年輕版的Ian與許恩怡大談拍攝趣事。許恩怡指Ian趁未埋位時彈琴，並表示鍾意「D音」，她卻會錯意，聽成「鍾意啲陰」，以為對方在讚她的劉海。

伊健透露跟Ian片中只有一次機會同場，指大家演出時都很用心，又指Ian跟他有某些特質相似：「似早期嘅我，比較內斂同寡言嘅性格。」Ian卻說：「伊健哥哥入行多年好有成就，要學習佢一直保持住嗰種純粹，同做好一件事嘅心態。」談到蔡思韵讚他是不老男神，伊健笑說：「唔好咁講，都會，係慢啲啫。」

望男友歷久不衰 蔡思韵受訪時再次強調，覺得伊健是歷久不衰的真正男神，年輕時已看過對方的電影，想不到長大後竟可以合作演對手戲：「終於親身感受到，原來真正男神係跨越年紀嘅！年輕嘅時候有年輕嘅魅力，去到唔同年紀又會有不同嘅氣質，確實好犀利！」提到其男友劉俊謙獲封新一代男神，問到會否覺得對方也歷久不衰？她說：「我覺得作為一個演員，隨住年紀可以演出唔同類型嘅角色，已經發揮到演員嘅魅力，係一件好難得嘅事。我哋最近翻睇《幻愛》，佢都覺得自己個樣成熟咗好多，希望佢都可以成為歷久不衰嘅男神。」談到男友榮登熱搜本地娛樂名人榜首，她亦大感高興：「勁呀！恭喜佢，佢本身係個宅男，宅到你估唔到，相信佢都會好驚喜，有咁多人關注佢演過嘅戲同角色。」