娛圈單打：私藏淫片賴壓力 病態孌童佗衰家

該煨咯！台灣藝人黃子佼沉迷兒童色情，終於身敗名裂。佢早前因為《兒童及少年性剝削防制條例》罪成，被判有期徒刑8個月，判決書昨日曝光。警方調查期間揭發，佼佼私藏2,259條兒童色情影像檔案，簡直已經病態成癮。點知佢向法庭自辯，話買片只為減壓，並非專挑未成年影片，亦唔係條條片睇晒喎。

可怒也！呢啲係乜嘢求情理由呢？淫穢影片售價不便宜，兒童色情更係不法集團牟利噱頭之一，絕對會大肆標榜，佼佼私藏逾二千條未成年人淫片，居然話唔係專登挑選，講都冇人信。正正係佢呢挺人渣，先至會助長不法集團向兒童下毒手！難怪連法官都頂佢唔順，反問點會認唔出係未成年人。言下之意，即係你咪當人傻啦。

嗱，孌童呢味嘢，係心癮嚟，話係變態都唔過分。佼佼搞出呢壇蘇州屎，真係咪使旨意洗白。佢家陣唔止個朵臭晒，圈中人同佢割席，所有工作中斷，最慘係連累老婆同個女。老婆孟耿如本身都係藝人，如今搞到避世冇面見人，真係我見猶憐。個女仲要得兩歲，正值最需要父母陪伴階段。一旦有個監躉老竇，仲要衰埋呢啲咁唔見得光嘅嘢，你話第時個女仲點抬起頭做人？將來再大個女啲，隨時畀同學仔笑到面黃。

所以話啫，一失足成千古恨。佼佼由公認嘅最佳主持人，淪落為今日嘅孌童變態佬，一切都係自己攞嚟。尤其死唔認衰，乜都賴壓力，擺明全無悔意。好心啦，你有壓力，我有壓力，壓力山大並唔係為非作歹嘅理由。夠膽做唔夠膽認，累人累物累街坊，佢唔係諗住仲可以博翻身啩？