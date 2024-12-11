巡唱埋單勁吸161億 Taylor派15億花紅慰勞員工

據統計，Taylor今次整個巡唱共吸引1,016多萬觀眾買飛入場，單是英國溫布萊球場舉行的8場騷已賣出753,112張門票，其中單晚最高入場人次是今年2月16日澳洲墨爾本站，共吸引逾9.6萬觀眾入場。Taylor巡唱勁吸金，據知她亦識做撥出1.97億美元（約15.3億港元）分給所有員工，包括舞蹈員、演唱會產品員工、貨車司機、樂隊、保安、梳髮服及製作部門等作為額外花紅。今次已非Taylor首次派錢慰勞巡唱員工，去年8月完成北美第1輪巡唱時，她亦向員工分發超過5,500萬美元（約4.27億港元）花紅。

尾場賣大包 男友冇捧場

本月8日舉行的尾場騷，據知Taylor「賣大包」唱足3.5小時，共演唱了46首歌。唱到最後一首歌《Karma》時，她有感而發，在台上答謝陪伴她走過整個巡唱的Fans，更自爆加場是因為不捨巡唱完結。她形容今次巡唱是其人生中做過最興奮、最強大、最激烈、最具挑戰性的事情。雖然巡唱完美落幕，但美中不足是其美式足球明星男友Travis Kelce，因要留在美國出賽而未能捧場。