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陳柏宇幫運動員減壓
歌手陳柏宇（Jason）與香港女子羽毛球運動員吳芷柔（Yoyo）日前接受電台訪問，他聽聞Yoyo以「左耳入右耳出」方式面對批評時，回應：「睇吓係咩批評，通常我都唔會理，亦都理唔到，每個人都有自己嘅意見。」談及減壓方法，Yoyo說：「我會睇陳柏宇啲片。」Jason聞言大笑謂：「係咪真㗎？」
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