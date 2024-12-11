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區明妙赴日搵「老公」
新一代「宅男女神」區明妙近日到日本旅遊，她於網上分享靚相，表示此行打算跟朋友放鬆一下，想不到竟然看到紅葉，而旅途中最難忘的是到了車折神社祈福：「入面有個藝能神社，係專為藝人而設，有好多明星會去嗰度祈福。」她更在神社內跟寫有日本男星道枝駿佑名字的牌子合照，還在相中標記「老公」，非常搞笑。
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