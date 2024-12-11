AL排舞失控爆喊 行山告別低潮

Anson Lo到電台受訪，回顧今年的工作與感受。

男團MIRROR成員Anson Lo（AL）昨日到電台受訪，為2024年作回顧，他今年推出了4首不同風格的歌曲，在工作上已達標。生活上，他表示會注重精神健康，坦言經歷了紅館演唱會意外和休團後，一直受事件困擾，令他情緒不穩及心情低落，試過排舞期間突然爆喊，嚇呆隊友及排舞師：「嗰陣諗住以工作去麻木自己，但返到屋企、一靜落嚟又會唔開心。」他指張繼聰曾教他多接觸大自然，故他選擇行山減壓，成功告別這兩年的低潮期。

入行前當排舞師的AL坦言吃過不少苦頭，收入微薄，連去快餐店吃個包也要三思，所以現時把握每個演出機會，回報粉絲厚愛。而新歌《致我》正是他對精神健康成長的回顧，歌詞讓他明白到很多問題其實只是小事，問他是否成熟不少？他說：「睇吓對住邊個，同阿Jer一齊嗰陣會變得好幼稚，講埋啲無聊嘢一齊笑。」他又定下目標，希望明年推出大碟。昨日有過百粉絲一早到電台門外守候，AL約下午5時步出電台，與粉絲互動逾半小時後才離開，有粉絲興奮大叫：「盧瀚霆，我愛你！」

AK揈走負能量 另外，MIRROR正副隊長Lokman和AK，聯同成員Alton及Frankie推出小組歌跳唱作品《FING!》，自言食過夜粥是「夜粥小組」，AK介紹：「希望大家揈走啲不必要嘅負能量，專注喺自己度，做好自己嘅嘢。」