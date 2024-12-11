中娛星動：陳妍希台灣奔喪 陳曉冇影 被轟無情

台灣女星陳妍希與內地男星陳曉婚變傳聞不絕於耳，陳妍希丁父憂傷心欲絕，身為女婿的陳曉不單至今未有發文哀悼，連外父的喪禮也缺席，遭網民鬧爆無情！

陳妍希日前透過經理人證實父親離世的消息，她發文上載多張家人合照，並寫下對爸爸的思念。陳妍希與陳曉的婚變傳得鬧哄哄，而「陳曉沒去參加陳妍希父親葬禮」這組關鍵字衝上熱搜，再度引起熱議。

除婚戒飛成都開工 外父離世消息曝光後，陳曉至今未有公開發文哀悼，他前日現身杭州機場時，手上依舊沒戴婚戒，本來以為是要飛到台灣參加葬禮，但原來其目的地為成都，因此在網上掀起討論。網民猜測他與陳妍希果真如外界所傳一樣快將離婚，所以才沒參加外父的葬禮，不過有人指出即使如此，亦理應去送外父最後一程，怒插他無情。

有傳「雙陳」離婚協議已進入最後階段，預計明年過農曆新年後就會宣布離婚。至於為何要拖到明年，知情人士稱雙方有代言在身，但網民隨即點出他們並沒有共同代言項目，針對種種傳言，「雙陳」至今仍未作出回應。