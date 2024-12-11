羅天宇人肉速遞送上門 陳懿德蜜運當旺 獲郭富城點相

無綫上位小花陳懿德近日拍住天王郭富城一齊開工，對方更指認得她，解鎖人生成就！事業得意的她愛情同樣順利，有緋聞男友羅天宇速遞雪糕上門，可謂甜到爆。

藝人陳懿德（德德）近年相繼在港姐決賽及無綫台慶等大型節目擔任司儀，獲讚表現有進步，不但入圍今年《萬千星輝頒獎典禮》的「飛躍進步女藝員」，更為她帶來更多搵真銀的機會。近日德德為郭富城擔任品牌大使的健康產品活動做司儀，她直言是「成就解鎖」：「上次同佢做過一次演唱會嘅專訪，已經感受到佢嘅魅力、勤力、堅持，令我明白到佢點解係舞台王者。今次就感受到佢工作以外嘅魅力，對身邊團隊好照顧，我今次見面第一時間自我介紹，點知佢話：『我記得你。』佢真係好友善！」

低調行事護愛苗 德德除了事業暢順，姻緣亦相當如意，早前她與小生羅天宇傳出緋聞，雖然兩人強調只是朋友關係，但有指他們正值搏殺期，為免影響事業才愛得低調。早前他們出席活動時，被發現情不自禁地在暗角「咿挹」，期間天宇幫德德影靚相，不惜爬高蹲低，影到她滿意為止。

而天宇另一日出席活動後，立即開車到女友位於元朗的香閨相聚，途中德德急Call表示想食雪糕，他立即飛撲到附近便利店，狂掃多款口味餵飽女友！而今年2月，在德德的26歲生日會上，天宇一早到達女友的寓所打點一切，雖然她上載到社交網的相片全是大合照，意圖掩人耳目，但其實兩人的戀情早已是朋友之間公開的秘密。