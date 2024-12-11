發惡捍衞港樂 容祖兒失聲冇停口 後台𢱑水吹

樂壇天后容祖兒早前參加內地綜藝節目飽受失聲之苦，其淚灑舞台的精華片段曝光，令粉絲大表心痛。不過，熱衷於推廣港樂的她，在後台仍堅持用沙啞的聲音跟內地兩大歌后李宇春及周筆暢交流，結果被取笑是「𢱑水吹」！

天后容祖兒（Joey）早前首登內地綜藝節目《聲生不息．大灣區季》，可惜因聲音沙啞未能獻唱，在當日錄影的精華片段中，見她仍踏上舞台，情緒激動，淚流滿面向觀眾道歉。另一段影片中，面露痛苦的她在後台和兩大內地歌后李宇春及周筆暢互動，她先以極為沙啞的聲音示意自己失聲，再問李宇春：「你有緊張嗎」、「想感受一下我唱普通話嗎」、「我每次都緊張死了。」令李宇春和周筆暢哭笑不得，後者還取笑她：「你聲音啞了也硬要聊天。」Joey聞言笑說：「是呀，（我）有多愛聊天！」

一心推廣港樂的Joey還在節目中透露心聲，感性表示曾為唱衰港樂的聲音而心淡，更搞笑扮惡說：「我很想回他一句：『你講咩呀？』我們可能很難再遇到巨星時代，但小星星夠多、夠耀眼，也能把天空打亮。」又認為港樂可以用有趣的方式「活着」，近年亦不乏港風味濃厚的作品面世。

隨時Ready做「媽咪」 另外兩位香港歌手薛凱琪與方力申的表現可圈可點，前者聲情並茂，成功感染全場觀眾；方力申則身穿粉紅色西裝，真空上陣兼爆肌跳唱郭富城的《Para Para Sakura》，Ending時的Chok爆眼神，絕對是節目焦點所在。

另外，Joey近日化身招財貓拍攝新廣告，本是「貓奴」的她對在場的貓拍檔愛不釋手，忍不住開口跟貓咪的主人說：「貓貓嘅兄弟姊妹如果生貓仔，可以通知我領養。」全場爆笑！而Joey的師妹郭思及尚未出道的創作歌手Hilary Choi，則在廣告中飾演其姊妹。