《第82屆金球獎》吹響號角 妮歌潔曼爭影后 硬撼安祖蓮娜

第82屆金球獎部分提名名單

年度國際影視界盛事《第82屆金球獎》將於明年1月於洛杉磯舉行，而提名名單於香港時間昨晚公布。由美國樂壇天后Selena Gomez主演的新作《毒王女人夢》獲10項最多提名，其中荷里活兩大女星安祖蓮娜祖莉與妮歌潔曼則爭奪影后寶座！

《第82屆金球獎》將於香港時間明年1月6日早上舉行，提名名單新鮮出爐，劇情組最佳女主角的競爭最為激烈！於今屆《威尼斯電影節》勇奪影后的妮歌潔曼（Nicole Kidman）憑《Babygirl》「好色波士」一角入圍，決戰憑音樂傳記片《Maria》提名的另一女星安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）。今次是妮歌第17次提名《金球獎》，之前她已先後5次從《金球獎》捧獎而歸。其他入圍者包括《The Last Showgirl》的加拿大性感女神彭美拉安德遜（Pamela Anderson），以及《Lee》的英國金像影后琦溫斯莉（Kate Winslet）等。

影帝交鋒爭崩頭 歌舞/喜劇組影后方面，美國女星狄美摩亞（Demi Moore）憑話題新作《完美物質》（The Substance）順利入圍，與憑《阿諾拉》（Anora）上位的美國新星Mikey Madison爭獎。而同組提名還有《魔法壞女巫》（Wicked）的美國女星Cynthia Erivo、《挑戰者》（Challengers）的美國女星Zendaya、《毒王女人夢》（Emilia Perez）的西班牙跨性別女星Karla Sofia Gascon等。Karla是繼2012年美國女星Michaela Jae Rodriguez之後，《金球獎》史上第2位跨性別演員獲提名。

至於影帝之爭絕對是「大混戰」，其中「寒冬戰士」施巴斯坦史丹（Sebantian Stan）分別憑《飛黃騰達》（The Apprentice）與《A Different Man》，同時獲劇情組與歌舞/喜劇組最佳男主角提名，叫兩飛認真威！施巴斯坦在劇情組的對手，包括《The Brutalist》的艾哲倫保迪（Adrien Brody）、《搖滾詩人：未知的傳奇》（A Complete Unknown）的添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）、《Queer》的「007」丹尼爾格力（Daniel Craig）以及《教宗選戰》（Conclave）的賴夫費恩斯（Ralph Fiennes）。施巴斯坦在歌舞/喜劇組的對手，包括《A Real Pain》的謝西艾辛堡（Jesse Eisenberg）、《Heretic》的曉格蘭特（Hugh Grant）、《Saturday Night》的Gabriel LaBelle、《憐憫的種類》（Kinds of Kindness）的Jesse Plemons、以及《情迷假殺手》（Hit Man）的Glen Powell。

《阿諾拉》再下一城 另外，《第27屆英國獨立電影頒獎禮》（BIFA）前晚於英國倫敦舉行，結果《阿諾拉》獲頒最佳國際獨立電影。女主角Mikey Madison出席《BIFA》時表示最初影片上映時沒有期望，後來觀眾的喜愛令她大感驚喜，因為她一直認為該片好特別。