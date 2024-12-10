暢所欲玄：天德月德

於命理吉凶神煞中，有一種名為天德、月德。此天德、月德是一大吉神，若四柱中帶有天德、月德二星，一般而言只有好處，並冇壞處。此二星不但有保護作用，更能增加一生的福分。當然，在命格四柱中可以兩德共有，也可能只有天德或月德，亦有可能在四柱中並沒有此天德及月德。總的來說，是有好過冇。

據《星平會海》一書說：「正丁二坤中，三壬四辛同，五乾六甲上，七癸八艮逢，九丙十居乙，子巽丑庚中」，此便是天德貴人之出處來源。至於月德貴人在《星平會海》書中又云：「寅午戌月在丙，申子辰月在壬，亥卯未月在甲，巳酉丑月在庚」，此便是月德貴人之出處來源也。

《三車一覽》賦言：「天月二德扶持，利官少病，眾惡皆散」，表示若命帶天月二德，利於事業發展，一生少病痛，不怕甚麼惡煞攻身。《命理約言》亦云：「人命值此二德，多多益善，吉者增吉，凶者減凶，臨於財官印食，福力倍增，即臨於梟煞劫傷，暴橫益化。若二德自遭沖尅，則亦無力。」所以，若此天月二德貴人星是為日元，一生多少危險風波，就算遇上甚麼災厄，也有無形之力量而化解。

玄學家伍立群