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陳妍希丁父憂：會一直愛你
台灣女星陳妍希與老公陳曉陷婚變傳聞，感情狀況備受關注，但一直未作回應。她日前無預警上載跟父親的牽手照以及與家人的一系列合照，以「我還是會一直愛你」為題，公布父親離世一事，對此，其經理人回應：「謝謝大家的關心，請給妍希與家人們空間。」
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