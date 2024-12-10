娛樂

魏浚笙變身熊貓賣萌
藝人魏浚笙（Jeffrey）近日閃現中環街頭，戴上可愛的熊貓頭套跳舞賣萌，並體驗AI新科技。變身「慳電熊貓」的他與一眾舞者施展渾身解數騷舞技，期間還加入熊貓打肚皮的舞步，相當可愛有趣。熱舞後，Jeffrey更向現場圍觀的粉絲大派心心，相當識做。
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