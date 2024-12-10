娛樂

李元玲上演黑絲誘惑
馬來西亞「鋼琴女神」李元玲除了彈得一手好琴外，更擁有魔鬼身材和出眾顏值，她不時在社交平台大晒火辣性感照，讓粉絲大飽眼福。
日前她就分享多張造型照，其中見她穿上白色喱士連身短裙襯黑絲，一雙修長美腿一覽無遺，相當迷人。她拿着相機對鏡拍照，還坐在地上大擺甫士，誘惑度爆燈，令粉絲睇到嘩嘩聲。
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