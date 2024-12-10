胡鴻鈞合體開騷爆大鑊 吳業坤被揭撩女 有家歸不得
歌手胡鴻鈞和吳業坤前晚假旺角麥花臣場館舉行《GROW WITH THE FLOW演唱會》。由於雙方同是選秀節目《超級巨聲2》出身，演出甫開場，大螢幕就播出他們當年的參賽片段，胡鴻鈞更公開絕密照，其中有吳業坤在派對上飲醉嘔吐及昏睡的照片，令對方一臉尷尬，之後更有吳業坤向女子搭訕的照片，嚇到他即時講日語，向在台下捧場的太太解釋對方只是客戶！之前曾遺失手機的吳業坤欠缺「黑圖」反擊，只得一張胡鴻鈞被指似日本男優的照片。
白Tee濕透「飛釘」
吳業坤在台上演唱期間，除去外套晒麒麟臂，然後自嘲：「好肥。」他指內搭的白恤衫濕透「飛釘」，即用手遮掩胸前，胡鴻鈞聞言笑說：「我好鍾意！」他們完成演出後受訪，吳業坤指一場不夠喉，希望可以舉行巡唱，並指今次流出的「黑圖」令他有陰影。身旁的胡鴻鈞自爆還有很多存貨，可留待下一站公開，吳業坤笑言要為自己的年少輕狂向太太備案：「或者今晚唔好返屋企，等事件告一段落先。」
人人做記者
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