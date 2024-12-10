胡鴻鈞合體開騷爆大鑊 吳業坤被揭撩女 有家歸不得

歌手胡鴻鈞和吳業坤前晚假旺角麥花臣場館舉行《GROW WITH THE FLOW演唱會》。由於雙方同是選秀節目《超級巨聲2》出身，演出甫開場，大螢幕就播出他們當年的參賽片段，胡鴻鈞更公開絕密照，其中有吳業坤在派對上飲醉嘔吐及昏睡的照片，令對方一臉尷尬，之後更有吳業坤向女子搭訕的照片，嚇到他即時講日語，向在台下捧場的太太解釋對方只是客戶！之前曾遺失手機的吳業坤欠缺「黑圖」反擊，只得一張胡鴻鈞被指似日本男優的照片。