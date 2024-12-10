山下智久驚喜示愛 周杰倫大巨蛋騷落幕 天后天團齊踩場

周杰倫台北大巨蛋騷尾場圓滿結束，嘉賓及座上客星光熠熠，包括天團五月天、天后張惠妹、名模林志玲及日本男神山下智久（山P），當中山P更以英語向周杰倫示愛，令全場歌迷大為驚喜！

台灣天王周杰倫一連4場的台北大巨蛋騷前晚舉行尾場演出，到場嘉賓星光熠熠，其中日本男神山下智久現身觀眾席，與「台灣第一名模」林志玲並排而坐，讓現場粉絲又驚又喜。有網民好奇山P和周杰倫之間的關係，為何他會坐在VIP席睇騷，沒想到山P自認周杰倫的鐵粉，讓粉絲大感驚訝。山P在台下以英語對周杰倫大叫：「I love you！」並多謝對方的邀請：「謝謝你的邀請，我很高興、很興奮來看演出！」而林志玲就幫周杰倫打氣，冧爆表示：「希望你可以唱到100歲，我幫你加油！」

前晚五月天擔任嘉賓，周杰倫在點歌環節與他們合唱《你不是真正的快樂》，難得「周五組合」合體，瞬間把現場氣氛推至高潮。此外，在包廂睇騷的天后張惠妹，亦獲周杰倫邀請開金口，一連獻唱兩首歌後，全場站起來狂歡，超強嘉賓陣容，讓周杰倫也忍不住感慨：「連我自己都覺得太感動！」

林志穎大仔帥氣搶鏡 張惠妹將接棒於本月底在大巨蛋舉辦跨年演唱會，5場門票早已售罄，她笑言今次是提早來實習，演唱《如果你也聽說》時，她來不及戴上耳機，不過歌聲依然動聽，令周杰倫及五月天也驚呼厲害。

另外，「不老男神」林志穎近日帶同3名兒子入場睇騷，大家除了驚訝他的凍齡靚仔樣跟出道時沒分別，其15歲大仔Kimi的出眾外貌亦成為焦點，並指他與內地小生易烊千璽撞樣！