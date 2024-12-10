周子瑜唔怕凍騷腰晒腿

韓國女團TWICE台灣成員周子瑜人靚聲甜，不時透過社交網分享生活近況，日前晒出新迷你專輯《STRATEGY》的花絮靚相，只見鏡頭前的她無懼韓國的寒冷天氣，身穿短版小背心襯黑色短褲，大騷小蠻腰及飽滿上圍，引來不少網友留言狂讚：「好像人偶娃娃，很精緻」、「我居然在羨慕欄杆！」