12月10日(二)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
12月10日 (二)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
周子瑜唔怕凍騷腰晒腿
韓國女團TWICE台灣成員周子瑜人靚聲甜，不時透過社交網分享生活近況，日前晒出新迷你專輯《STRATEGY》的花絮靚相，只見鏡頭前的她無懼韓國的寒冷天氣，身穿短版小背心襯黑色短褲，大騷小蠻腰及飽滿上圍，引來不少網友留言狂讚：「好像人偶娃娃，很精緻」、「我居然在羨慕欄杆！」
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20241210-1210_00282_046/周子瑜唔怕凍騷腰晒腿
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc