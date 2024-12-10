陳凱琳晒露Pat床照

藝人陳凱琳活躍於社交網，不時網晒靚相大派福利，近日她上載一輯床照，見她身穿黑色Tube Top配白色短裙，再配紅綠色聖誕襪，坐在床上大騷白滑修長美腿，其中一張相其裙襬位置更被掀高，隱約露出下臀，相當性感。惟有網民錯重點，指出她在床上歎糕點，略嫌欠衞生。