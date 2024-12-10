娛樂

陳凱琳晒露Pat床照

陳凱琳在床上食糕點，相當開懷。 陳凱琳在床上食糕點，相當開懷。
陳凱琳在床上食糕點，相當開懷。
藝人陳凱琳活躍於社交網，不時網晒靚相大派福利，近日她上載一輯床照，見她身穿黑色Tube Top配白色短裙，再配紅綠色聖誕襪，坐在床上大騷白滑修長美腿，其中一張相其裙襬位置更被掀高，隱約露出下臀，相當性感。惟有網民錯重點，指出她在床上歎糕點，略嫌欠衞生。
陳凱琳大擺性感甫士。陳凱琳大擺性感甫士。
陳凱琳大擺性感甫士。
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