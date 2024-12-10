獨家訪問：騷前失聲急打針 陳山聰響頭炮 搵李施嬅Sing援

陳山聰前晚在內地舉行入行30年首個個人音樂會，邀來《金宵大廈》好拍檔李施嬅做嘉賓。山聰演出前失聲，幸好打開聲針後順利完成演出，並透露明年會有下一站，屆時會邀請圈中兄弟姊妹助陣。

視帝陳山聰今年入行30周年，前晚在廣州舉行入行後首個個人音樂會《陳山聰初心巡迴音樂會》，作為紀念之餘，並藉此跟來自各地的粉絲相聚。當日除了馬來西亞、內地及香港粉絲到場支持外，人緣甚好的他還獲陳敏之、蔡潔親赴廣州捧場，而一班在內地工作的「好兄弟」馬德鐘、梁競徽及金剛等都有撐場。至於特別嘉賓方面，有山聰在劇集《金宵大廈》的好拍檔李施嬅，二人更大唱劇中主題曲《今宵多珍重》。

密謀下一站 山聰昨日接受本報獨家訪問時說：「真係非常之開心，整個音樂會好順利，不過之前都有啲阻滯，好在有驚無險。因為我事前操練過度，突然失聲，嚇死我，即刻搵個耳鼻喉科醫生打支針開聲，如果唔係都唔知點算。今次好多唔同地方嘅朋友都有出席，好正，完全重拾30年前嘅回憶，最多謝都係今次擔任嘉賓嘅施嬅，幾個月前知道有呢個演唱會時，我已經即刻搵佢，叫佢撐我。真心講，個音樂會係30年來自己嘅回顧，之前好多人唔知我入行時唱過歌，我舉行音樂會大家都好質疑，究竟開咩音樂會，今次能夠成功舉行，真係好感恩。」

山聰前年憑《金宵大廈2》贏得視帝寶座，得到更多觀眾的肯定及認識，現時除了繼續接拍更多好作品外，他表明之後會繼續唱下去：「應該下年會有下一站，希望可以搵其他好兄弟、好姊妹嚟做嘉賓。」