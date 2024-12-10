Twins北美遇6級地震 阿Sa驚到縮 阿嬌大覺瞓

組合Twins上周舉行北美巡演最後一站，開騷前遇上6級地震，蔡卓妍直言首次感覺到如此強的地震，嚇到縮在床上一角。鍾欣潼則「天跌落嚟當被冚」：「我瞓緊覺，真係乜都感覺唔到！」

Twins北美巡演上周去到最後一站Reno（里諾），開騷前遇上6級地震，幸而地震時間很短，各人安然無恙。地震發生於早上10時許，蔡卓妍（阿Sa）還在睡夢中：「本來仲瞓緊，突然聽到房門『啪啪』聲，最初以為有人拍門，然後發覺窗門都搖緊『啪啪』聲，我好驚呀，未試過感受到咁強嘅地震，即刻跳上床縮咗喺一個頭頂冇任何嘢嘅地方囉。我唔知震幾耐嘛，間房天花板上面有大燈，好彩盞燈又冇乜點大搖，但我都驚佢跌落嚟。」鍾欣潼（阿嬌）則完全沒感覺到地震，並笑說：「我瞓緊覺，真係乜都感覺唔到！哈哈！」

破戒預咗要「還」 這次舉行北美巡唱，Twins趁機到尼加拉瓜大瀑布影相，阿Sa在社交網上載17年前的合照作對比，笑說：「想唔認老都唔得。」歌迷則留言指她們沒變過，與17年前一樣，阿Sa笑說：「歌迷成日問我係咪冇食飯，點解咁多年個樣冇變。點會冇食飯，我喺今次北美巡演已經破晒戒！又過生日，所以咩甜嘢、炸嘢、澱粉質都唔理啦，全部食齊，哈哈！返香港就要『還』啦，要戒番口同做番運動。」

而阿嬌返港後已飛到北京工作，她說：「好耐冇試過同阿Sa一齊巡演咁耐，好開心，今次行程冇咁密，大家有一齊去行吓街，影吓相，玩吓，細個成日一齊出埠工作嗰種感覺返晒嚟。好珍惜今次旅程，唔知下次會係幾時，但係無論將來會唔會再有巡演，我哋兩個都永遠係好朋友。」