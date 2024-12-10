獨家專訪：何沛珈期待情侶檔 憂失禮「上等人」 阮浩棕喊到崩潰求救

阮浩棕在新劇表現出色，外表與演技同獲讚許，不過他深明難以擺脫「上等孫」這個稱號，惟有鞭策自己做到最好。

藝人阮浩棕在無綫劇集《異空感應》飾演法醫助理「莊定勤」，表面單純實則隱藏陰暗面，他指這是從演以來最難演的角色，反差感極大，拍攝期間難以抽離。他透露試過一日有3場沉重喊戲，他拍到要打給經理人求救，大呼頂唔順：「我都係一個人，要Keep住咁喊，仲要攞真嘅情緒出嚟好痛苦。」並指情緒受影響，曾嚴重到回家後會在床上蜷縮，不斷顫抖和哭泣。

談到演戲，阮浩棕直認要求高，會嚴格要求自己3 Take內完成，坦言這與背負着星三代「上等孫」的稱號有關。眾所周知，其祖母是「上等人」梁舜燕，他坦言很怕對方知道自己做得不好，影響其聲譽以及背後有閒言閒語：「部劇集一播出，我見好多人留言話『上等孫』，好坦白講，我諗我都搣唔甩呢個名，但就係因為咁樣，我更加要秉持前輩最好嘅特質，呢個都係我對自己嘅鞭策。」

胸肌嚇窒「女友」 阮浩棕於明年1月舉行的《萬千星輝賀台慶》提名「飛躍進步男藝人」和「最佳男配角」，他坦言對手強勁，沒信心勝出。而他與緋聞女友何沛珈昨日出席宣傳活動，問到他們在頒獎禮會否挑戰情侶戰衣？阮浩棕笑指自己是「時裝災難」，擔心連累對方，變成「最差衣着獎」。提到早前他晒出胸肌照，會否考慮跟何沛珈一起大Deep V現身？何沛珈表示萬萬不可，因為怕輸給男方，認真搞笑。

聖誕節將至，問到他們會否以情侶檔出席商演搵真銀？何沛珈說：「仲未有人搵我做聖誕活動，歡迎大家邀請。（唔介意情侶檔？）唔介意，兩個人都冇問題。」她透露聖誕期間仍要往返內地拍劇，浩棕則表示會忙於宣傳劇集，問到是否不能一起歡度佳節？何沛珈口快快說：「要喺深圳拍劇，分隔兩地。」似乎二人關係再明朗化。