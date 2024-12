藝人陳楨怡樣靚身材正,更擁有一雙逆天長腿,深受網民歡迎。她在無綫台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》中憑「寧俐」一角彈出,被封為「頂級綠茶」,演技備受關注。日前她趁28歲生日,特地拍攝一輯生日寫真。相中她穿上西裝,施展黑絲誘惑,凸顯一雙筆直修長的美腿,相當吸睛,她留言:「Stepping into 28 with a heart full of dreams and a soul full of gratitude。」另外,她亦拍片分享到網上,片中她在插上「28」數字蠟燭的蛋糕上一吹,就變成「18」了,說出每位女士的生日願望「18 forever」,獲多位圈中好友陳煒、龔嘉欣和姚子羚等送上生日祝福。