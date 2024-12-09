難忍囝囝受滋擾 Barry Keoghan「退網」抗議

愛爾蘭男星Barry Keoghan被爆與美國小天后Sabrina Carpenter分手後，大前日關閉社交網，翌日發聲明回應：「我再也不能坐視不理，我的名字在網上不斷被提起，我本來不會回應，現在回應是因為太多底線被超越了。我關閉了社交網，因為不可以再為此影響我的家庭與工作。我所收到的訊息不應被任何人看見，其中有完全的謊言、仇恨、關於我外表、人格與如何為人父親的惡心評論，以及其他你所能想像到的不人道言論。」並揚言無法忍受2歲兒子Brando的家被人上門騷擾。