難忍囝囝受滋擾 Barry Keoghan「退網」抗議
愛爾蘭男星Barry Keoghan被爆與美國小天后Sabrina Carpenter分手後，大前日關閉社交網，翌日發聲明回應：「我再也不能坐視不理，我的名字在網上不斷被提起，我本來不會回應，現在回應是因為太多底線被超越了。我關閉了社交網，因為不可以再為此影響我的家庭與工作。我所收到的訊息不應被任何人看見，其中有完全的謊言、仇恨、關於我外表、人格與如何為人父親的惡心評論，以及其他你所能想像到的不人道言論。」並揚言無法忍受2歲兒子Brando的家被人上門騷擾。
至於網紅Breckie Hill拍片否認是小三：「簡單嚟講，我冇同Barry一齊，我從來未見過佢，唯一見過佢就係喺電視螢幕睇《Saltburn》。」
本文連結 : https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20241209-1209_00288_086/難忍囝囝受滋擾--Barry-Keoghan「退網」抗議
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：