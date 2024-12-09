西九戶外騷隔空送抱 SJ-D&E口花撩妹 銀赫冧認BB豬

韓團Super Junior（SJ）成員東海與銀赫組成的小分隊Super Junior-D&E（SJ-D&E），前晚在西九文化區舉行戶外騷，與粉絲提早慶祝聖誕。兩人預告SJ明年會有很多活動，搞笑地叫粉絲努力工作賺錢，銀赫又用廣東話自認「BB豬」冧粉絲。

SJ-D&E分別於前晚及昨晚在西九文化區竹翠公園舉行演唱會，他們以《Rock Your Body》一曲揭開序幕，接連唱出《Twisted》及《B.A.D》等快歌，之後用廣東話跟粉絲打招呼：「大家好，我哋係Super Junior-D&E！」

今次是他們首度在香港舉行戶外騷，銀赫表示SJ每次來港幾乎都會下雨，所以事前很擔心，幸好前晚天氣很好。東海則指他們宣布在戶外開騷後，有不少粉絲反對，並問在場哪位粉絲覺得凍，台下粉絲即爭住舉手，兩人做出抱抱姿勢，並揚言會努力炒熱氣氛，令大家感到溫暖。

除了獻唱《Oppa, Oppa》及《Can You Feel It?》等組合歌曲外，銀赫與東海又分別演唱Solo歌曲《Be》和《California Love》，銀赫表示唱《Be》時看到天空上的月亮，覺得很開心，東海即說：「我不開心，因為唱《California Love》時看不到太陽。」銀赫提議將翌日的演唱會改於早上舉行，東海即搞笑說：「不行，我要睡覺。」

東海讚粉絲靚女 兩人又戴上聖誕頭飾，與粉絲提早慶祝，東海不忘宣傳他們今日在香港舉行的商場聖誕活動，銀赫則講笑叫大家扮成聖誕鹿參加，又預告明年會在日本舉行首個個人巡唱，希望大家多多支持。明年是SJ出道20周年，銀赫預告有很多活動：「你們應該會好忙！」東海即搞笑地叫粉絲努力工作，那就可以多與他們見面，兩人又用廣東話讚粉絲：「好靚呀！」銀赫還說：「我係你哋嘅BB豬！」惹來全場尖叫。