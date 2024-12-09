暢所欲玄：頭腦清醒行好運

頭腦清醒行好運，頭腦不清醒行衰運！

人生既為過客，何須執着？

信不信由你，我亦親身經歷，反看自己過去的起跌作為案例，當從八字計算出你的軌迹時，在事事不暢順下，往往會不停尋找辦法去解決，但其實這個時候的頭腦最不清醒和不冷靜，容易被一些事物入侵，甚至被有心人迷惑，用師徒情義俘虜你的心靈，使你不停獻金又獻身，請問最終是誰人得益？從觀察統計，便能得出結論。

當你失去一切或被人用完即棄時，原來上天仍在保護着你，只要保持頭腦清醒，就有可能恢復行好運，只有不在運的人仍然留下，這些不在運的人，叫也叫不醒，即所謂共緣共孽。

命不可改，運可以轉，坊間經常講「天無絕人之路」，即凡事都有轉機。

做人只要踏踏實實，心懷善良，待人真誠，問心無愧，人到了一定年紀，就開始明白，有些事情注定無法左右，你所追求的，也許最後是一場空，不是你不去努力，而是一開始，結局已經注定，隨緣並不等於隨便。當時間到來，好消息或壞消息便證明一切。

堪輿學者元海