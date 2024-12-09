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盧慧敏閉目聽戲 感動到喊
藝人鄭丹瑞和盧慧敏（Amy）主演的溫暖小品電影《得寵先生》，日前由鄭丹瑞好友連炎輝包場，邀請圈中好友睇戲。另外，Amy與導演兼編劇參與由「香港盲人輔導會」舉辦「口述映像」場次，她全程閉目，透過耳機聽專人口述，期間多次抹眼淚，事後坦言感官更敏感和細膩，更感動。
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