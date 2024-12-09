讚港產片有好大突破 郭富城睇完《破．地獄》 導演癮發作
天王郭富城昨日現身西九文化區出席活動，為活動進行擊鼓。他表示鼓有3.47米高，所以大會亦特別請了老師教他技巧，他說：「因為個鼓太大，變相反彈力都會強。」提到他憑電影《臨時劫案》梅藍天一角於內地一個平台中獲「年度男主角」獎，他表示一直都好熱愛電影，能夠獲得這個獎是一個好大的鼓勵，又表示這個角色跟自己以往飾演過的角色好不一樣，好希望能夠在未來的日子裏做更多更好的作品給大家。
「唔一定要自己寫劇本」
城城又特別提到近期港產片有好大的突破，尤其《破．地獄》是一個非常好、包含了香港文化的紮實劇本，稱自己亦看了該電影。有個導演夢的他表示想未來都可以拍一部包含香港文化底蘊的電影：「我拍電影都唔一定要自己寫劇本，揀一個適合自己嘅劇本去拍都得。」
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