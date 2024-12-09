遇傳奇籃球明星冇怯場 姜濤入3分波 全場起哄

人氣王姜濤與亞洲各地藝人雲集，與6位NBA傳奇球星同場較技，姜濤表現出色，勇奪13分及5個助攻，成為藝人之冠，為港爭光！

前日澳門舉行NBA傳奇名人賽事，6位NBA傳奇球星包括Tracy McGrady（麥基迪） 、Stephon Marbury（馬貝利） 、DeMarcus Cousins、Ray Allen、Tony Parker（柏加）和Cuttino Mobley，與一眾亞洲藝人同場獻技，香港代表包括人氣王姜濤、余文樂、周柏豪及「籃球女神」譚旻萱等。同場還有台灣男神王陽明、泰國男神Bright等。而歌手林峯與韓國女團「少女時代」前成員Jessica（鄭秀妍）則擔任暖場嘉賓，林峯跳唱連場，炒熱全場氣氛。而不少圈中人亦有觀賽，包括無綫小生羅天宇、朱敏瀚及丁子朗等。

姜濤獲不少姜糖（粉絲暱稱）到場支持，甫落場即獲全場尖叫歡呼，他亦發揮出120分水準，不斷搶籃板，更不貪功為隊友製造機會，而他全場表現最耀眼的一球，就是接應傳奇球星柏加的助攻，射入1球超靚3分波，贏盡掌聲，手風超順的他最終個人勇奪13分，5個助攻，成績亮眼。

周柏豪余文樂乘機追星 而姜濤出色的表現亦獲NBA Hong Kong官方社交網上載片段，留言稱讚：「姜濤上半場發揮全面，突破上籃、搶下籃板，加上三分遠射！」仲附上100分emoji，果然威到盡！至於周柏豪與余文樂除了落場打波外，亦把握機會與球星馬貝利及麥基迪等合照，相當盡興。