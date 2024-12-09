莊思敏吸收太陽精華 再升Cup

藝人莊思敏近日返回家鄉馬來西亞來個大解放，在社交網上載水着靚相，相中她身穿粉紅色泳衣，雖然不算少布，但掩不了其澎湃身材，相當火辣，算是2024年最後一次水着派福利，為粉絲解凍。她透露在馬來西亞工作，順道探親及欣賞太陽的演唱會，講到似乎再度升cup，她笑言：「吸收咗維他命D，哈哈！」