娛樂

莊思敏吸收太陽精華 再升Cup

香港開始有點冬意，莊思敏在馬國就繼續熱辣辣。 香港開始有點冬意，莊思敏在馬國就繼續熱辣辣。
香港開始有點冬意，莊思敏在馬國就繼續熱辣辣。
藝人莊思敏近日返回家鄉馬來西亞來個大解放，在社交網上載水着靚相，相中她身穿粉紅色泳衣，雖然不算少布，但掩不了其澎湃身材，相當火辣，算是2024年最後一次水着派福利，為粉絲解凍。她透露在馬來西亞工作，順道探親及欣賞太陽的演唱會，講到似乎再度升cup，她笑言：「吸收咗維他命D，哈哈！」
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者