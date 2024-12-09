兩地天王 開騷較量 陳奕迅被票價嚇親 周董水花四濺

陳奕迅（Eason）、周杰倫（周董）兩大港台天王分別在深圳及台北開騷，前者被歌迷爆門票「索價」逾8,500港元太貴，嚇到台上的Eason眼都凸；至於最貴門票逾1,600元的周董室內騷，就出現噴水問題，令歌迷變落湯雞。

陳奕迅（Eason）日前在深圳舉行一共6場巡唱騷，愛「吹水」的他多謝歌迷鼎力支持：「深圳站啲飛好快賣晒，我知有包廂嘅，其實我唔知啲飛幾錢張！」台下即有歌迷大叫：「好貴，8千（人民幣，逾8,500港元）。」Eason即嚇到眼都凸，隨即澄清：「你應該買咗黃牛飛，No呀。」其實Eason的深圳站巡唱門票官方價分5種，最貴的內場逾2,760元，最平則是逾800元，相信逾8,500元應是「黃牛飛」。

雖然深圳巡唱門票比香港站貴，不過仍然有價有市，且打卡位更多更雄偉，其中深圳場出現達4至5層樓高的「Eason」牆，成為歌迷睇騷前後必到熱點，連Eason也聞風而至。

捧場客星光熠熠 至於身在台北大巨蛋舉行4場巡唱的周董，連日來吸引不少藝人捧場，包括孫燕姿、陳嘉樺及當兵休假的許光漢。而票價就比Eason「貼地」，分別為最貴的逾1,600元至最平的約450元，而且「加送」潑水效果，睇到濕晒身。

在影片中，周董High唱《雙節棍》時，台邊有煙火效果，歌曲最後一次爆煙火，夾集水花噴出，瞬間使搖滾區的歌迷「中招」，驚喊：「濕掉了」、「怎麼會噴水啦！」影片曝光後，網友熱烈討論，留言讚好玩，更提醒坐前排的歌迷最好穿雨衣。