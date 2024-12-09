停工數月坐食山崩 李佳芯社交網洩天機 疑秘密離巢

李佳芯的社交網改為「DM for work」，似乎親自接Job。

視后李佳芯與無綫的續約問題拉鋸多時，她於今年6月拍畢新劇後，便一直未有工作，連上月台慶亦冇份出席。近日有網民發現其社交網帳戶顯示的工作聯絡人，已由無綫經理人改為「DM for work」，疑已低調離巢。

李佳芯（Ali）早年傳因政治立場而被內地封殺兼遭無綫「雪藏」，工作量與曝光率大減，及至今年3月，她相隔近2年終迎來新劇《麻雀樂團》，當時外界以為其續約問題有突破性進展，惟她於6月完成《麻》劇後，一直處於停工狀態，連上月的台慶亦冇影。不過，近日似乎有最終答案，有網民發現其社交網的工作聯絡人，已由無綫經理人改為「DM for work」，似要親自接Job。

缺席台慶有暗示 有心水清的網民表示，其實她上月出席活動時已有所暗示，當時她被問到續約進展時，指合約是雙方的，條件還沒傾好，大家都需要考慮，更表示不同階段有不同要求，現時想做自己喜歡的事情，似乎雙方的方向與想法均未能達成一致；加上她早前缺席無綫台慶，種種迹象令人懷疑是否已低調離巢，但目前無綫官網中「經理人合約女藝員」一欄，仍見到Ali的名字。

無綫高層樂易玲去年曾在訪問中表示，會就合約一事與Ali好好傾談，並大讚：「佢係個好好嘅藝人，真係好好，我會盡量想辦法，繼續同佢有多啲合作機會。佢仲有好耐合約喺度，我哋唔會嘥咗佢。」而Ali被問到與無綫的合約還有幾長，她說：「仲有好長。」但如今似乎去意已決。記者就離巢一事致電Ali，至截稿前未獲回覆。