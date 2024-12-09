講究儀式感 Beanies交換禮物減「廢」

女團Beanies與歌手張進翹昨日現身聖誕活動，Beanies大爆隊友間會送最廢的禮物，而Jaime自認注重儀式感，聖誕會預留跟男友ANSONBEAN慶祝及互送禮物，認真甜到漏！

女團Beanies與歌手張進翹（Manson）昨日出席杏花新城舉辦的「聖誕FUN享派對」，跟現場觀眾玩遊戲及獻唱。Beanies透露聖誕會在工作中度過，她們會寓工作於慶祝及交換禮物，講到收過最冇用的禮物，釗彤透露Kay去年送她的電話筒，至今從未用過，阿左則指收過Jaime送的超輕啞鈴，只用了一次，釗彤聞言即說：「如果你唔用，畀我，我送個電話筒畀你，大家循環交換，哈哈！」問到Jaime會否預留時間跟歌手男友ANSONBEAN慶祝？她說：「會，但未計劃，禮物都要有，因為要有儀式感。」

另外，Jaime爆隊友Kay對烹飪一竅不通卻揚言下廚：「有次去佢屋企，我想食烚蛋，佢話唔識，叫我自己烚。」Kay即為自己平反，指已懂得煎牛扒，又指阿左及釗彤廚藝最好。Jaime則自言有為男友煮健身烚雞餐，又笑指臨近音樂頒獎禮，大家也要收身，樂意為隊友煮烚雞餐。

Manson釗彤合唱慘情歌 工作方面，釗彤透露跟Manson將推出聖誕慘情合唱歌《想找到對的人》，並已拍了MV，當中不乏甜蜜鏡頭，問到有否咀戲？她大賣關子說：「到時咪知囉！」至於Manson稱計劃跟家人到泰國清邁旅行，過一個熱辣辣聖誕，提到推出慘情合唱歌，他笑指是專為孤獨的朋友而唱，單身多時的他又說：「我同音樂拍拖，唔出街就唔會孤獨，喺屋企寫歌。」