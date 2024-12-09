魏浚笙嘆緣慳一面 Rain麒麟臂襲馬場 擬再來港開騷

韓國天王Rain（鄭智薰）首度踏足沙田馬場，送上勁歌熱舞之餘，更非常親民，走近跟觀眾擊掌，又大晒廣東話打招呼，冧爆粉絲，他透露有意再來港開演唱會Part 2，令人期待！

Rain昨日為國際賽事擔任表演嘉賓，即場勁歌熱舞，先後跳唱《It's Raining》、《La Song》及《Hip Song》等歌曲，期間更唱到脫去外衣大騷麒麟臂，令到粉絲尖叫。他透露正忙為稍後開拍的動作戲準備，早前在港開騷的他，表示有意開Part 2，並到多地舉行巡唱。

獲邀出席活動的藝人魏浚笙因出場時間不同，大嘆與Rain緣慳一面，指少時已有留意對方表演，問到有否被對方的健碩身形激發操弗自己？他笑說：「我以前有肚腩仔，佢呢啲身材我真係唔夠膽諗，覺得只會喺人哋身上先會出現。」他表示直至早年拍攝劇集《I SWIM》時才「盡地一煲」狂操，笑言因未試過見到自己有腹肌。另外，他透露本月會推出新歌，近日正忙為月中開拍的動作電影訓練，保持狀態，預告將有很多打鬥場面。談到其舊電影拍檔林明禎日前「失場」電影宣傳，他力撐對方專業，拍攝期間未試過失場。

鄧卓殷讚未婚夫最正 同場的藝人鄧卓殷表示Rain在她的中學時期已經是巨星一名，很多同學追捧他，不過自己較少追星。問到她覺得大隻仔未婚夫郭子豪跟Rain比較，誰身形更靚？她即笑言當然要選未婚夫。