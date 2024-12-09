狄波拉捐百萬 震驚全場 謝霆鋒吸金億億聲 助圓追星夢

《歡樂滿東華2024》圓滿結束，今年最具話題性，定必是謝霆鋒母親狄波拉捐出100萬元力撐偶像譚輝智獻唱，能夠如此豪氣，全因霆鋒食品生意愈做愈好，今年曾創下單月收入過億元的成交額，再加上代言廣告及拍電影，今年可謂財源滾滾，水頭充足！

每年《東華》都會有歌星獻唱籌款，今年論到風頭最勁，一定是謝霆鋒母親狄波拉（拉姑），她於譚輝智、黃劍文及劉威煌合唱《朋友》之環節，豪氣捐出100萬元善款，全場拍掌，台下有總理聽到忍不住O嘴露出驚愕表情，而事後「拉姑豪捐100萬」即成網上熱論，有些網民更抵死留言指忠粉不用多，1個經已可以頂百個鏡粉（MIRROR粉絲暱稱）！

巡唱由香港唱起？ 拉姑能夠如此豪氣，能為偶像一灑百萬金，當然有一位「吸金猛將」在背後支持，此人正是她的囝囝謝霆鋒，今年霆鋒工作極之多，接下不少代言廣告，近期剛與吳京、李連杰拍完電影《鏢人》後，便立即投入自己旗下品牌「鋒味」大搞的搖滾美食節，如此搏命，全因其品牌今年賺個盆滿缽滿，於內地著名社交平台擁近900萬粉絲的霆鋒，單單賣香腸都售出過億條，今年曾創下單月破億成交額，相當和味！霆鋒曾在訪問中直言初初搞食品生意時外界不睇好，靠肯學肯捱才能有現在的成績，曾想過將生意上市，亦希望在香港實現，但有鑑現今市道不算很好，所以現在都「唔諗住」。

霆鋒雖然生意愈做愈大，但對演藝事業依然着緊，早前公布明年會開巡唱，而昨日網上更流傳他明年舉行巡唱的路線圖，以香港作起點，之後會到上海、南京、廣州、北京及武漢開騷，雖然一切都要等官宣作準，但不少粉絲大呼期待，有些網民更特別Po出霆鋒與周杰倫早年拍攝綜藝節目的片段，當中霆鋒指要介紹自己「女友」給周杰倫認識，原來是一支花了3年精製的電子結他，更揚言可以再開演唱會的話定必用上，網民指這支「埋藏」多年的結他，明年終於可以出鞘！

霆鋒令拉姑可以豪氣追星，當然大家都戥她高興，而今年《歡樂滿東華2024》總善款是138,888,888元，打破了去年紀錄，籌得最高善款的表演環節是汪明荃與羅家英合演粵劇折子戲《荊釵記》共籌得381萬1千元。「聲夢小花」鍾柔美前晚亦有為《東華》表演，提到她為《聲生不息．大灣區季》擔任飛行嘉賓，是否頂替炎明熹（Gigi）時，她表示：「我唔准你咁講，唔想影響同Gigi關係，開心有呢個機會，會視為生日禮物，因為生日前一日就會播出。」