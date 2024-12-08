英文台節目表 明珠台
6:00 金融概要
6:30 （續）金融概要
7:00 新造電視
7:30 NBC世界新聞
8:00 權能時間
8:30 （續）權能時間
9:00 知識新天地
11:00 （續）知識新天地
1:00 綠色星球
1:30 （續）綠色星球
2:10 細味文明
2:30 （續）細味文明
3:05 清心直說
3:30 恩雨之聲
4:00 花生動畫
4:15 普通話新聞報道
4:30 尋根新世代（Ⅳ）
5:00 迷你波莉（Ⅱ）
5:30 暖心小象
6:00 2024 Milwaukee香港壁球公開賽決賽（直播）
8:00 七點半新聞報道
8:25 天氣報告
8:30 笑笑小電影（ⅩⅩⅩⅢ）
9:00 （續）笑笑小電影（ⅩⅩⅩⅢ）
9:25 世界真細小（ⅤⅡ）
9:30 蜘蛛俠：決戰千里（PG）
11:00 （續）蜘蛛俠：決戰千里（PG）
12:05 晚間新聞
12:25 我的麻煩寵物
12:55 中國24小時
1:40 金融概要
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
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