9:30 奇妙的動物之海底探險隊

2:45 到此一遊

8:30 大師兄又到聖誕感謝祭（PG）

(所有節目以電視台之最後公布為準)

(PG) 宜家長陪同下觀看

(M) 只適合成年人看

(S) 中文字幕

