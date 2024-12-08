曾戀同性超模 MJ女巴莉絲證喜訊 嫁音樂人男友

今年是已故美國樂壇巨星米高積遜（Michael Jackson、MJ）離世15周年紀念，她的26歲模特兒兼歌手女兒巴莉絲（Paris Jackson）前日宣布喜訊，與拍拖兩年的音樂人男友Justin Long訂婚。

MJ於2009年離世，終年50歲，他與護士前妻黛比（Debbie Rowe）育有3名子女，除了巴莉絲之外，還有大仔王子米高（Prince Michael）與細仔Blanket"Bigi"Jackson。巴莉絲前日分享男友的求婚照「報喜」，男友Justin在法國巴黎一間酒店的大堂下跪，向她遞上求婚鑽戒並擁吻，而當日正是Justin的生日。巴莉絲寫道：「生日快樂，我可愛的Blue（男友花名）。在過去的幾年裏，和你一起生活就像一場難以形容的旋風，我無法想像還有誰比我更適合和你一起度過這一切，謝謝你讓我成為你的人，我愛你。」

未婚夫多才多藝 而巴莉絲於貼文中並未明確透露確實的求婚日期，但據知她從今年9月開始已被發現戴上類似的戒指，因而令人懷疑二人早已訂婚。巴莉絲傳出喜訊後，MJ的準女婿隨即被傳媒起底，Justin是來自加州的音樂監製及混音師，加入音樂界已超過10年，曾與知名樂隊及歌手如5 Seconds of Summer、Nickel Creek等合作，近年則協助巴莉絲搞演唱會。此外，他亦是IT人，曾創造名為「Dayly」的手機日記應用程式，絕對是多才多藝。

在與Justin撻着之前，巴莉絲曾與多位男音樂人拍拖，於2017年她曾「轉基」與「粗眉模」英國超模Cara Delevingne相戀，她們於2021年拍拖出席奧斯卡派對前，一同在手上紋上紅玫瑰情侶紋身，不過最終二人在拍拖5年後分手。早在2020年，巴莉絲曾提及自己的性傾向，自爆與女人拍拖多過與男人拍拖，預計自己最終會與女性結婚。