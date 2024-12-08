暢所欲玄：如何運用風水布置令子女更乖巧？

望子成龍、望女成鳳都是每個父母親所希望的，究竟有哪些風水布置能讓孩子變得聰明乖巧？

1.男孩子房間宜設於房屋的東面、東北與北面；女孩子房間則宜設於東南、南面與西面。在易經八卦宮位分布中，東、東北、北分別是家中男性晚輩的宮位，東南、南與西則分別是家中女性晚輩的宮位。中國傳統文化提倡尊敬長輩，孝順父母，所以按易經八卦宮位設置兒女的房間，風水學上稱為對宮入座，做晚輩的，自然要站於晚輩位置，尊敬長輩。

2.男孩子房間窗戶宜開於東南及南面；女孩子房間窗戶宜開於東面及東北，這樣有利於子女思維，思維清晰了，分辨是非的能力亦有所增強。

3.子女房間盡量避免大於父母房間，如父母的睡房不如子女睡房大的話，子女較難教育，不聽父母規勸，喜歡自把自為。所以儘管父母疼愛兒女，也最好讓其主次分序，避免出現「喧賓奪主」的局面。

4.孩子房門忌與父母房間相對，在風水學上門對門是一種沖煞，叫「門沖煞」，容易有分歧、口角與爭執。如果碰巧你的睡房剛好與孩子睡房門相對的話，可以在兩門上分別掛上布簾或珠簾遮擋來化解。

玄學名師黃楚淇