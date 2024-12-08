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余文樂賣跑車 一部不留
無綫綜藝節目《與天地對話》前晚播出最後一集，嘉賓余文樂憶述當年女兒早產，一度要入深切治療部，令他方寸大亂：「我個女出世嗰時全身插滿晒管，我一見到呢個畫面，兩行眼淚就流咗出嚟。」談到物欲，余文樂指跑車是他小時候已夢寐以求的夢想，但現時已把愛車全部賣掉。
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