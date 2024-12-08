娛樂

余文樂賣跑車 一部不留
無綫綜藝節目《與天地對話》前晚播出最後一集，嘉賓余文樂憶述當年女兒早產，一度要入深切治療部，令他方寸大亂：「我個女出世嗰時全身插滿晒管，我一見到呢個畫面，兩行眼淚就流咗出嚟。」談到物欲，余文樂指跑車是他小時候已夢寐以求的夢想，但現時已把愛車全部賣掉。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者